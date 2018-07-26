«Челси» объявил о трансфере экс-вратаря сборной Англии

на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером

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Соглашение «синих» с 38-летним футболистом рассчитан на один год. В новом сезоне Грин будет выполнять роль третьего вратаря. Ранее сообщалось, что решение пригласить в «Челси» возрастного голкипера связано с нехваткой в заявке команды английских игроков.

Прошлый сезон Грин провел в «Хаддерсфилде», ни разу не сыграв в официальном матче. В последний раз он выходил на поле 7 мая 2017 года.

За свою карьеру Грин также успел поиграть за такие клубы, как «Норвич Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Лидс Юнайтед». В период с 2005 по 2012 год голкипер вызывался в сборную Англии. 0