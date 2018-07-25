Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Болельщики выбирали символическую сборную турнира путем голосования на официальном сайте ФИФА.
Лидером опроса стал хорватский полузащитник Лука Модрич, ранее признанный лучшим игроком чемпионата мира. В тройку также вошли бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо и французский нападающий Килиан Мбаппе.
Полностью сборная выглядит следующим образов:
вратарь — Тибо Куртуа (сборная Бельгии, 19% от всех проголосовавших включили игрока в команду турнира);
защитники — Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);
полузащитники — Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);
нападающие — Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%). 0