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    Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Между тем Болельщики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболисты сборной России не попали в символическую сборную прошедшего чемпионата мира по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Болельщики выбирали символическую сборную турнира путем голосования на официальном сайте ФИФА.

    Лидером опроса стал хорватский полузащитник Лука Модрич, ранее признанный лучшим игроком чемпионата мира. В тройку также вошли бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо и французский нападающий Килиан Мбаппе.

    Полностью сборная выглядит следующим образов:

    вратарь — Тибо Куртуа (сборная Бельгии, 19% от всех проголосовавших включили игрока в команду турнира);

    защитники — Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

    полузащитники — Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

    нападающие — Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%). 0

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