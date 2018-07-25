Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Футболисты сборной России не попали в символическую сборную прошедшего чемпионата мира по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Болельщики выбирали символическую сборную турнира путем голосования на официальном сайте ФИФА.

Лидером опроса стал хорватский полузащитник Лука Модрич, ранее признанный лучшим игроком чемпионата мира. В тройку также вошли бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо и французский нападающий Килиан Мбаппе.

Полностью сборная выглядит следующим образов:

вратарь — Тибо Куртуа (сборная Бельгии, 19% от всех проголосовавших включили игрока в команду турнира);

защитники — Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

полузащитники — Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

нападающие — Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%). 0