«Борнмут» договорился о трансфере защитника «Леганеса»

«Борнмут» и «Леганес» согласовали детали трансфера левого защитника, сообщает Sky Sports.

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Сумма сделки составит 10,7 миллиона фунтов, Рико подпишет с англичанами контракт сроком на четыре года.

В ближайшее время футболист отправится в Англию для прохождения медосмотра.

Конкуренцию «Борнмуту» пыталась создать дортмундская «Боруссия», предложив игроку лучшие финансовые условия, однако Рико сделал выбор в пользу клуба АПЛ.

Ранее стало известно, что Рико в «Леганесе» может заменить защитник донецкого «Шахтера».

В минувшем сезоне 25-летний Рико провел 26 матчей в Примере, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. 0