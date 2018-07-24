«Борнмут» договорился о трансфере защитника «Леганеса»

Диего Рико
goal.com
Сумма сделки составит 10,7 миллиона фунтов, Рико подпишет с англичанами контракт сроком на четыре года.
В ближайшее время футболист отправится в Англию для прохождения медосмотра.
Конкуренцию «Борнмуту» пыталась создать дортмундская «Боруссия», предложив игроку лучшие финансовые условия, однако Рико сделал выбор в пользу клуба АПЛ.
Ранее стало известно, что Рико в «Леганесе» может заменить защитник донецкого «Шахтера».
В минувшем сезоне 25-летний Рико провел 26 матчей в Примере, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. 0