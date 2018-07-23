ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВызов принят. Какие задачи ждут топ-тренеров АПЛ в новом сезоне?
  • 20:51
    • «Динамо» объявило о трансфере Жоазиньо
  • 18:46
    • Каррера: Был момент, когда я сомневался, на моей стороне команда или нет
  • 18:31
    • Защитник «Бешикташа» близок к переходу в «Ливерпуль»
  • 17:01
    • «Челси» одержал победу в первом матче Сарри
  • 15:17
    • «Зенит» и «Уфа» получили соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Локомотив» даст бой ЦСКА в матче за Суперкубок, заявил Геркус

    Локомотив ЦСКА Суперкубок России Футбол России
    Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники дадут бой столичному ЦСКА в матче за Суперкубок России.

    Илья Геркус
    Илья Геркус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».

    «У нас и у ЦСКА сегодня награждение. Серебряные медали (армейцев) — тоже большое достижение. Мы позитивно настроены на Суперкубок, мы дадим бой ЦСКА», — сказал Геркус «Р-Спорт».

    Железнодорожники начнут выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.

    «У "Локомотива" было много легендарных матчей с большими клубами, такими как "Реал". Для меня это лучший турнир на свете.

    Лига чемпионов ни с чем не сравнится, может быть, только с чемпионатом мира. Мы очень рады вернуться в этот турнир», — добавил Геркус.

    Он также сообщил, что продажа абонементов на сезон «идет лучше, чем в прошлом году». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
  • 18/07/2018 в 20:08
    •
  • Прогноз
  • «Црвена Звезда» — «Судува»
  • 2,74
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Астана» чемпиона Дании?
  • «Астана» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Сербы поставят литовских выскочек на место
  • «Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз и ставки
  • 2,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 17-23 июляКто нужен «Барселоне», кого зовет Симеоне, за кем следит Клопп и другие трансферные новости последних дней 07:140
  • 16:43
    • «Крылья Советов» подписали экс-игрока «Спартака»
  • 16:30
    • «Спартак» презентовал новую форму
  • 14:19
    • СМИ: «Бордо» согласился продать «Краснодару» защитника
    Курбан Бердыев на сборах Футбол Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждамиРассказываем о том, как прошло межсезонье казанского клуба 00:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Звонарева не задержится на домашнем турнире
  • 3,95
    •
  • 21:32
    • «Локомотив» даст бой ЦСКА в матче за Суперкубок, заявил Геркус
  • 21:22
    • Хохлов: Задача «Динамо» на сезон — попасть в еврокубки
  • 20:55
    • Жоаозиньо: Вандерсон говорил о «Динамо» только хорошие слова
    Арьен Роббен и Джанлуиджи Буффон Футбол «Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветерановРеакция СМИ после победы «Баварии» над ПСЖ на Международном кубке чемпионов Вчера в 15:060
  • 13:54
    • «Парма» оштрафована на 5 очков
  • 13:10
    • «Милан» может подписать Игуаина
  • 12:39
    • Усик: В Москве меня поддерживали и местные болельщики
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие