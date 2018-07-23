«Локомотив» даст бой ЦСКА в матче за Суперкубок, заявил Геркус

Генеральный директор московского «Локомотива»заявил, что железнодорожники дадут бой столичному ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Матч за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».

«У нас и у ЦСКА сегодня награждение. Серебряные медали (армейцев) — тоже большое достижение. Мы позитивно настроены на Суперкубок, мы дадим бой ЦСКА», — сказал Геркус «Р-Спорт».

Железнодорожники начнут выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.

«У "Локомотива" было много легендарных матчей с большими клубами, такими как "Реал". Для меня это лучший турнир на свете.

Лига чемпионов ни с чем не сравнится, может быть, только с чемпионатом мира. Мы очень рады вернуться в этот турнир», — добавил Геркус.

Он также сообщил, что продажа абонементов на сезон «идет лучше, чем в прошлом году». 0