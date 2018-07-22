Гаджиев: У «Анжи» катастрофическая ситуация

Экс-тренеррассказал о финансовых проблемах клуба и выразил мнение, что махачкалинцы могут не доиграть сезон.

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«Ситуация не просто тяжелая, а крайне тяжелая. Здесь много сопутствующих факторов, связанных и с выступлениями команды, и с финансовой составляющей. Можно сказать, что сейчас кризис и спортивный, и финансовый. Для спортивного кризиса еще можно найти какие-то рычаги, чтобы изменить ситуацию: улучшить качество игры, подобрать футболистов, совершенствовать методику. Это доступно.

Что касается финансовой ситуации в "Анжи", то она катастрофическая. И с каждым днем усугубляется, потому что у клуба растут долги», — цитирует Гаджиева «Молодежь Дагестана».

«И поиски инвесторов были, и встречи с административными лицами были. В частности, с Магомедсаламом Магомедовым. В принципе, ситуация хорошо известна и руководству республики, и людям, не безразличным к футболу, за пределами Дагестана. Но ситуация все равно остается крайне сложной. Вполне допускаю, что "Анжи" не доиграет сезон. Легко допускаю», — также сказал тренер.

Ранее о проблемах «Анжи» рассказал президент клуба Осман Кадиев. 0