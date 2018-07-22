Агент: У Баделя много предложений, в том числе от «Зенита»

Агентрассказал о вариантах продолжения карьеры полузащитника

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«В последние дни Милан получил очень много предложений от разных клубов, потому что сейчас находится в статусе свободного агента. Есть ли среди этих клубов "Зенит"? Да, но наибольший интерес к нему в Италии и Англии.

Также не стоит забывать, что Бадель выступал в Германии и может рассмотреть варианты в этой стране. Пока он еще не выбрал новый клуб», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 30 июня у Баделя завершился контракт с «Фиорентиной».

На ЧМ-2018 хавбек провел 3 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. 0