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    Определился соперник «Уфы» по второму отборочному раунду Лиги Европы

    Лига Европы Уфа
    Словенский «Домжале» сыграет с «Уфой» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

    Футболисты «Уфы»
    Футболисты «Уфы»
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    В ответном матче первого раунда «Домжале» дома сыграл вничью с боснийским клубом «Широки-Бриег» (1:1). Счет в матче открыл защитник словенцев Дарио Мелняк, откликнувшийся на передачу Ибраими. На 73-й минуте ответный гол забил Бернардо Матич.

    В первой игре, прошедшей в Боснии и Герцеговине 12 июля, команды также сыграли вничью — 2:2, и в итоге «Домжале» пробился в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на поле соперника.

    Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде. 0

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