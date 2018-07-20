Определился соперник «Уфы» по второму отборочному раунду Лиги Европы

Словенскийсыграет сво втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В ответном матче первого раунда «Домжале» дома сыграл вничью с боснийским клубом «Широки-Бриег» (1:1). Счет в матче открыл защитник словенцев Дарио Мелняк, откликнувшийся на передачу Ибраими. На 73-й минуте ответный гол забил Бернардо Матич.

В первой игре, прошедшей в Боснии и Герцеговине 12 июля, команды также сыграли вничью — 2:2, и в итоге «Домжале» пробился в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на поле соперника.

Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде. 0