Смолов «перезарядится» и остудит пыл всех критиков, считает Джикия

Защитник «Спартака»считает, что незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией сделает форварда сборной Россииеще сильнее.

«Даже не стал ничего писать ему после чемпионата. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он — футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.

Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет "перезарядиться" и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. Это говорит о том, что Федя — Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает.

У меня тоже такое случалось в чемпионате России — из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: "Сегодня проиграли из-за меня".

А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит.

Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда», — сказал Джикия «Матч ТВ». 0