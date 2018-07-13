Ракитич: На поле в финале ЧМ будет четыре с половиной миллиона хорватов

Полузащитник сборной Хорватиизаявил, что сотни миллионов болельщиков будут поддерживать его команду в финале чемпионата мира по футболу.

Сборные Хорватии и Франции сыграют в финале чемпионата мира 15 июля в «Лужниках».

«Мы очень уважаем сборную Франции, но все будет зависеть от нас. Мы должны играть грамотно и должны привезти кубок мира в Хорватию.

У меня такое ощущение, что сотни миллионов людей по всему миру будут болеть за Хорватию в финале. Аргентина, Испания, Россия — со всего света приходят мне сообщения поддержки.

Мы хотим показать всему миру, что мы едины. Все свои силы мы оставим на поле. Думаю, что мир будет счастлив и мы победим.

Словами не описать, как радовалась наша страна после выхода в финал. Мы заслужили это. Речь идет не только о 23 игроках, не только о штабе команды, а о всей стране.

В каждом матче мы доказывали, что привержены к победе. Если бы был такой стадион на 4,5 миллиона человек, то свободных мест не осталось бы, все места заняли бы хорваты», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Ракитич заявил, что в финале чемпионата мира по футболу с французами у его команды будет достаточно энергии и на поле будут «все 4,5 миллиона хорватов».

«Лучшие ощущения и выдумать нельзя. Я очень горд играть в финале чемпионата мира. Когда я попал в сборную Хорватии, конечно, у меня были мечты, и финал чемпионата мира — самая большая из них.

В этом матче у нас будет вдоволь энергии, это исторический матч для Хорватии. На поле в финале на самом деле будут все хорваты, 4,5 миллиона хорватов.

Мы хотим уйти с высоко поднятой головой с чемпионата мира», — сказал Ракитич. 0