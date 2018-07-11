Каррагер дал прогноз на матч Хорватия — Англия

Экс-защитникдал свой прогноз на полуфинал чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные

«Думаю, Англия победит со счетом 2:1. Англия немного лучше, чем Хорватия. Хорваты мало пропускают, но я думаю, что изменения в обороне повредят им, а Англия будет такой же, как и в предыдущих матчах.

Единственная опасность — это Модрич и Ракитич, которые могут контролировать игру и замедлять ее в середине поля, но если Англия покажет что-то похожее на то, во что они играли в прошлых матчах, то они пробьются дальше», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, Хорватия и Англия встретятся сегодня, 11 июля. 0