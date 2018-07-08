Черчесов пообещал, что на ЧМ-2022 Россия выступит еще лучше

Главный тренерпообещал, что на мировом первенстве в Катаре в 2022 году команда выступит еще лучше, чем на домашнем чемпионате мира.

Об этом Черчесов заявил на встрече команды с болельщиками на Воробьевых горах в Москве.

«Мы были вместе, вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроком. Понятно, что мы хотели еще дальше пройти, через четыре года в Катаре мы выступим лучше, но без вас нам будет сложно. Все туда!», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Что запомнилось на турнире? Весь турнир пролетел как один миг, поддержка каждую секунду чувствовалась. Мы долго запрягаем, но если мы запрыгаем то все потом у нас получается», — также отметил наставник российской сборной.

Напомним, сборная России покинула ЧМ-2018, проиграв в 1/4 финала сборной Хорватии по пенальти. 0