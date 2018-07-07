Россия — Хорватия 2:2 после экстра-таймов

играет вничью с(2:2) после экстра-таймов матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр — Сандро Рикки из Бразилии.

Россияне очень активно начали встречу, прессингуя и атакую, но хорватская команда довольно быстро взяла мяч под свой контроль, хотя игра в созидании у команды Далича не слишком получалась.

Счет в матче на исходе получаса матча открыли россияне. На 31-й минуте Денис Черышев получил обратную передачу от Дзюбы, продвинулся вперёд и нанёс удар на исполнение в верхний угол — Субашич взглядом проводил мяч, влетевший в «девятку» ворот.

Отыгрались хорваты уже на 39-й минуте. Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол.

Второй тайм прошел при явном преимуществе сборной Хорватии. Российский теренский штаб попытался обострить игру выпустив Федора Смолова в пару к Артему Дзюбе, но особого эффекта это не принесло.

На последних минутах основного времени основной голкипер Хоратии Даниэл Субашич получил мышечную травму, но так как все три замены были сделаны, остался в воротах, и даже отразил опасный прострел Смолова в компенсированое время.

Команды перешли к экстра-таймам. Субашич, к счастью для хорватов сумел продолжить игру, поскольку вынужденная замена потребовалась Шиме Врсалько, которого сменил Ведран Чорлука.

На 101-й минуте хорваты вышли вперед. Модрич с углового навесил в центр штрафной, Домагой Вида выпрыгнул выше всех и пробил головой. Мяч нырнул точно в угол.

Отыграться россиянам удалось на 115-й минуте. Дзагоев со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в угол ворот.

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Победитель этого четвертьфинального матча сыграет в полуфинале с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 одержала победу над Швецией (фото).

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