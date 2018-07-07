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    Кейн: Победа сборной Англии на ЧМ 1966 года вдохновляет команду

    Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что победа англичан на чемпионате мира по футболу 1966 года вдохновляет футболистов команды на турнире в России.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Сборная Англии в субботу в Самаре победила команду Швеции со счетом 2:0 в 1/4 финала чемпионата мира. В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Россия — Хорватия.

    «Нас очень вдохновляет победа сборной Англии 1966 года. С тех пор у Англии не было таких выдающихся результатов на крупных турнирах.

    Нам предстоит важный матч в полуфинале. Кто бы ни стал нашим соперником, Россия или Хорватия, мы будем уверены в своих силах.

    Я смотрю на команду и вижу в глазах ребят спокойствие и уверенность.

    Сегодня мы сыграли хладнокровно. Конечно, Пикфорд совершил несколько впечатляющих спасений. Мы не та сборная, которую вы раньше знали, мы хотим творить свою собственную историю и дойти до финала.

    И что бы ни случилось дальше, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы гордимся собой», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0

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