Кейн: Думаю, мы выглядели фантастически в матче со Швецией

Нападающий сборной Англиипрокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира.

Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой британцев в основное время со счетом 2:0.

«Думаю, мы выглядели фантастически. Столкнулись с соперником, который играет длинными передачами. Это отличалось от того, что мы видели на турнире раньше.

Знаем, что впереди большая игра в полуфинале. Но мы хорошо настроены и уверены в себе. Нам просто нужно повторить все снова.

Получаем удовольствие на этом турнире, нужно продолжать в том же духе и сделать так, чтобы страна гордилась нами», — цитирует Кейна BBC.

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