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    Кейн: Думаю, мы выглядели фантастически в матче со Швецией

    Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой британцев в основное время со счетом 2:0.

  • ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
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    • «Думаю, мы выглядели фантастически. Столкнулись с соперником, который играет длинными передачами. Это отличалось от того, что мы видели на турнире раньше.

    Знаем, что впереди большая игра в полуфинале. Но мы хорошо настроены и уверены в себе. Нам просто нужно повторить все снова.

    Получаем удовольствие на этом турнире, нужно продолжать в том же духе и сделать так, чтобы страна гордилась нами», — цитирует Кейна BBC.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    11 июля в «Лужниках» англичане сыграют полуфинал с победителем матча Россия — Хорватия. 0

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