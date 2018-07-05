«Спартак» хочет взыскать с «Кубани» 90 млн рублей

«Спартак» подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании долга с «Кубани» в размере 90 миллионов рублей за переход форвардав июле 2016 года, пишет РБК.

Согласно трансферному договору, трансфер 25-летнего игрока обошелся краснодарцам в 50 млн. При этом южане должны были оплатить его в рассрочку: 20 млн — до 30 июня 2016 года, 15 млн — до 31 июля 2016-го и еще 15 млн — до 31 августа того же года.

После того как «Спартак» не получил два первых транша, он обратился в РФС с требованием выплаты со стороны «Кубани» плюс 960 тысяч в виде неустойки.

Позже стороны заключили соглашение об отсрочке до 30 сентября 2016 года, которое предусматривало дополнительную выплату со стороны «Кубани» в размере 50 млн рублей в том случае, если «желто-зеленые» не погасят задолженность в срок.

В мае 2017 года один из дебиторов «Кубани» частично погасил задолженность перед «Спартаком», выплатив «красно-белым» 10 млн рублей.

В начале мая 2018-го Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении НАО Футбольный клуб «Кубань» из-за банкротства клуба.

В июне Обухов перешел в «Мордовию». Преемником расформированной «Кубани» стал «Урожай», который будет переименован в ФК «Юг». 0