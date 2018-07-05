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    ФИФА осудила Марадону за критику арбитра матча Англия — Колумбия

    ФИФА Сборная Англии Футбол Англии Сборная Колумбии Между тем Скандалы
    ФИФА выступила с официальным заявлением по поводу высказываний своего бывшего посла Диего Марадоны.

    Диего Марадона
    Диего Марадона
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    Ранее легендарный аргентинец раскритиковал главного арбитра Марка Гейгера за его работу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Англия — Колумбия (1:1, 4:3 — по пенальти).

    «ФИФА решительно осуждает Марадону за подобные комментарии. Его инсинуации абсолютно неуместны и безосновательны.

    Нам крайне жаль читать подобные высказывания со стороны игрока, творившего историю футбола», — цитирует заявление SkySports.

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