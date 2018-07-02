Паулиньо назвал ключом к победе надежную игру команды

Полузащитник сборной Бразилииподвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (2:0).

«Мы показали сбалансированную игру. Все работали на своих позициях. Это только этапы, промежуточные ступени к нашей цели. Мы рады, что смогли пройти еще один этап.

Мы пытались блокировать атаки. Я не выходил за пределы той зоны, в которой должен работать. 80 минут была напряженная игра, но мы были спокойны и уверены.

Мы продемонстрировали надежную игру. Это — ключ к победе. Будем восстанавливаться как можно быстрее и настраиваться на 1/4 финала турнира», — цитирует Паулиньо «Чемпионат». 0