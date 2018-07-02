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    Паулиньо назвал ключом к победе надежную игру команды

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    Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой (2:0).

    Паулиньо
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    «Мы показали сбалансированную игру. Все работали на своих позициях. Это только этапы, промежуточные ступени к нашей цели. Мы рады, что смогли пройти еще один этап.

    Мы пытались блокировать атаки. Я не выходил за пределы той зоны, в которой должен работать. 80 минут была напряженная игра, но мы были спокойны и уверены.

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    • Мы продемонстрировали надежную игру. Это — ключ к победе. Будем восстанавливаться как можно быстрее и настраиваться на 1/4 финала турнира», — цитирует Паулиньо «Чемпионат». 0

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