ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарРадует бразильцев, нервирует весь мир: Неймар добрался до четвертьфинала
    Короче, ЧМ. 1 и 2 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:52
    • Гол и пас Неймара вывели сборную Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 22:33
    • СМИ: Полузащитник «Динамо» перейдет в «Спартак»
  • 20:54
    • С Войнова сняли обвинения в домашнем насилии
  • 20:36
    • Кавани сохранил шансы сыграть в 1/4 финала ЧМ
    Все новости спорта

    Сборные Бельгии и Японии не забили голов в первом тайме

    Бельгия — Японии 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Японии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии играет вничью с командой Японии после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира.

    Венсан Компани и Эден Азар
    Венсан Компани и Эден Азар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Результат встречи, которая проходит на «Ростов Арене», после первых 45 минут — 0:0.

    «Красные дьяволы» владеют инициативой, однако пройти японскую оборону им довольно сложно.

    На 27-й минуте опасный удар по воротам нанес Эден Азар, но Эйдзи Кавасима отбил мяч в сторону. Еще через минуту на острие атаки оказался Венсан Компани, у которого не вышел удар с близкой дистанции.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Японии запомнилась ударом головой от Юйи Осако на 31-й минуте. Впрочем, Тибо Куртуа спокойно с ним справился.

    На последней минуте первого тайма тот же Осако успел подставить ногу под прострел партнера, после чего Куртуа не смог зафиксировать мяч в руках, но успел догнать сферу вблизи линии ворот.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Автобус» Черчесова не заглох. Россия выстояла, а Акинфеев взял два пенальти
  • 00:10
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Швейцария
  • 2,20
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дель Потро стартует c разгрома в Лондоне
  • Хуан Мартин Дель Потро — Петер Гоевчик. Прогноз и ставки
  • 1,86
    •
  • Тим быстро разберется с ветераном
  • Доминик Тим — Маркос Багдатис. Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
  • Команды повторят общую тенденцию
  • Швеция — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андрес Иньеста закончил карьеру в сборной на минорной ноте Футбол Испания наказала себя и прощается с золотым поколениемРеакция испанской прессы на матч Испания — Россия 15:580
  • 16:47
    • Федерер стартовал на Уимблдоне с разгромной победы
  • 14:27
    • СМИ: «Милан» подписал Рейну и Стринича
  • 13:55
    • Слепышев покинул НХЛ и усилил ЦСКА
    Александр Головин Футбол Трансферный дайджест. 19 июня — 2 июляГде будет играть Головин, за кем охотятся итальянские гранды, кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней 12:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия и Бельгия встретятся в 1/4
  • 3,35
    •
  • 22:17
    • Паулиньо назвал ключом к победе надежную игру команды
  • 22:06
    • Силва хотел бы получить приз лучшему защитнику ЧМ-2018
  • 21:46
    • Сборные Бельгии и Японии не забили голов в первом тайме
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Мексика 2:0Сборная Бразилии в Самаре обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 18:12
  • 13:27
    • «Бавария» официально представила Ковача
  • 11:11
    • Стало известно, сколько получит РФС после выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ
  • 10:54
    • Сампаоли будет уволен с поста главного тренера сборной Аргентины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие