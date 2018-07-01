Роналду отказался говорить о будущем в сборной Португалии

Форвард сборной Португалиизаявил, что пока не готов обсуждать свое будущее в национальной команде.

Португальцы в субботу проиграли команде Уругвая со счетом 1:2 в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России.

«Мы сыграли хорошо, возможно, как мне кажется, даже лучше, чем Уругвай. Но они забили два гола. Как капитан, я горжусь командой, тем, как проделали работу все, кто к ней причастен. О будущем сейчас говорить не время. Уверен, сборная останется одной из лучших в мире с отличными игроками, сплоченностью и волей к победе», — цитирует Роналду «Р-Спорт».

Роналду, которому в феврале исполнилось 33 года, защищает цвета сборной с 2003 года. 0