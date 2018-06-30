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    • Сильва: Играть против России не менее трудно, чем со сборной Бразилии
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    Сильва: Играть против России не менее трудно, чем со сборной Бразилии

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    Полузащитник сборной Испании Давид Сильва заявил, что играть против команды России не менее трудно, чем против Бразилии.

    Давид Сильва
    Давид Сильва
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    Сборная России в воскресенье проведет матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира с командой Испании в Москве на стадионе «Лужники».

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    • «Играть против России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, как играть, например, со сборной Бразилии.

    Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне. Мы постараемся создать пространство, чтобы создавать моменты у ворот», — сказал Сильва «Р-Спорт».

    Сильва ответил на вопрос, должна ли испанская команда меняться в стиле.

    «Нам нужно владеть мячом. Да, к каждой игре нужно подходить по-разному, ведь все команды разные. Наша философия позволяет нам достигать победы.

    О критике мы уже говорили. Я слышу ее. Но я профессионал и стараюсь сконцентрироваться на футболе.

    Иногда критика бывает незаслуженной, иногда — заслуженной. Но я к ней привык. Своей игрой я стараюсь отвечать на нее», — добавил полузащитник.

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    Хавбек не стал распространяться по поводу внутренних разговоров внутри команды в преддверии встречи.

    «Не могу рассказывать, что мы обсуждаем в раздевалке. Мы обсуждаем это между собой. У нас есть противники, а на чемпионате мира каждый противник хочет узнать что-то о другом.

    Нам нужно оценивать каждую игру перед тем, как ты выходишь на поле. Блистать в каждом матче невозможно, но нужно делать все возможное», — добавил Сильва. 0

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