Сантуш: В матче с Уругваем мы ничего не пожалеем для победы

Главный тренер сборной Португалиизаявил, что соперник его команды по 1/8 финала чемпионата мира Уругвай практически не имеет слабых мест.

Сборная Португалии проведет 30 июня матч против уругвайцев на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в субботу в 21:00 мск.

«Известно, какой командой является сборная Уругвая, тренер Оскар Табарес работает с ними 12 лет, мы знакомы с их игроками.

Это очень серьезная команда, пытаясь ее проанализировать, изучить, сталкиваешься с тем, что не так просто найти слабые места.

Однако мы готовы к выступлению против них, в каждой команде все-таки есть "лазейки", которые нужно знать и пробить, это очень важно. Завтра на поле вы увидите команды, которые ничего не пожалеют для победы.

Мы ощущаем поддержку болельщиков, чувствуем единство с ними, а давление нас не очень угнетает. Я думаю, что завтра сборная Португалии победит, но я обязательно хотел бы отметить силу уругвайцев.

Завтра важна не статистика, а только сам матч, мы будем выступать на основе доверия и уважения к соперникам.

Евро был два года назад, а сейчас всем игрокам хочется выйти в четвертьфинал. Время покажет, вне поля можно только гадать, а надо фокусироваться на сборной Уругвая.

Думаю, наши футболисты покажут свои лучшие качества на поле, Португалии нужна только победа, а любая ошибка может оказаться фатальной», — цитирует ТАСС Сантуша.

Португальцы завершили групповой этап турнира на втором месте с пятью набранными очками. Уругвайцы выиграли все игры в своем квартете. 0