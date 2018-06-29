Сампаоли: Старт турнира был плохим, но сейчас Месси чувствует себя увереннее

Главный тренер сборной Аргентиныв преддверии матча с Францией в 1/8 финала чемпионат мира рассказал о тактике на встречу.

«Мы бы хотели облегчить задачу Месси. Лео – лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие игроки высокого качества.

Чем мы будем хуже, тем лучше будут французы. Они будут быстрыми на флангах. Нам придется блокировать этих нападающих.

Надо быть готовыми ко всему. Нам нужно будет быстрее возвращать мяч. Если игра будет беговой, то это не наша стихия.

Говоря о пенальти – это может сыграть решающую роль. Это нельзя отработать только на тренировке – это адреналин, давление, нервы.

Обычно игроки остаются на поле после тренировки и бьют. Мы провели тренировку с вратарями и изучили стиль игроков Франции.

Да, старт был плохим. Сейчас Месси чувствует себя увереннее. Он проявил волю к победе. Это огромная разница. Наш лидер всегда думает о победе.

Это моя премьера в качестве тренера сборной Аргентины. Во всех игроках я чувствую тесную связь с аргентинской футболкой. Они показывают традиционный аргентинский футбол. Мы отдадим все, и на поражение не пойдем.

У меня есть контракт. Мне нравится, что я здесь. И если мне позволят, то я продолжу работу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0