ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Германия потеряла баланс между гармонией и конкуренцией внутри командыТри главные причины неудачи Германии на ЧМ-2018
  • 22:18
    • Назначены арбитры на матч Испания — Россия
  • 19:51
    • ЦСКА сыграл вничью с 5-й командой чемпионата Австрии
  • 18:28
    • Возняцки вышла в финал турнира в Истбурне
  • 17:49
    • «Ювентус» заключил новые контракты с двумя ветеранами
  • 16:52
    • «Челси» готов заплатить за Головина 27 миллионов фунтов
    Все новости спорта

    Сампаоли: Старт турнира был плохим, но сейчас Месси чувствует себя увереннее

    Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии матча с Францией в 1/8 финала чемпионат мира рассказал о тактике на встречу.

    Хорхе Сампаоли и Лионель Месси
    Хорхе Сампаоли и Лионель Месси
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы бы хотели облегчить задачу Месси. Лео – лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие игроки высокого качества.

    Чем мы будем хуже, тем лучше будут французы. Они будут быстрыми на флангах. Нам придется блокировать этих нападающих.

    Надо быть готовыми ко всему. Нам нужно будет быстрее возвращать мяч. Если игра будет беговой, то это не наша стихия.

    Говоря о пенальти – это может сыграть решающую роль. Это нельзя отработать только на тренировке – это адреналин, давление, нервы.

    Обычно игроки остаются на поле после тренировки и бьют. Мы провели тренировку с вратарями и изучили стиль игроков Франции.

    Да, старт был плохим. Сейчас Месси чувствует себя увереннее. Он проявил волю к победе. Это огромная разница. Наш лидер всегда думает о победе.

    Это моя премьера в качестве тренера сборной Аргентины. Во всех игроках я чувствую тесную связь с аргентинской футболкой. Они показывают традиционный аргентинский футбол. Мы отдадим все, и на поражение не пойдем.

    У меня есть контракт. Мне нравится, что я здесь. И если мне позволят, то я продолжу работу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Человек-привоз: топ-3 игрока на ЧМ-2018
  • 27/06/2018 в 14:39
    •
  • Прогноз
  • Франция – Аргентина
  • 2,35
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Миннесота» статус домашней команды?
  • «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Лишится ли Месси надежды на трофей?
  • Франция – Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2,35
    •
  • Роналду против надежной обороны Уругвая
  • Уругвай — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Англичане были вялыми Футбол Дневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатияО главных событиях пятнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:330
  • 13:48
    • РФС назвал лауреатов сезона 2017/2018
  • 13:37
    • В «Спартаке» может появиться еще один представитель Кабо-Верде
  • 13:24
    • Федерер встретится с Лайовичем в первом круге Уимблдона
    Эден Азар на поле так и не вышел Футбол Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавкиСтранный матч в Калининграде — разбор 02:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Радваньска остановит прорыв Соболенко
  • 4,59
    •
  • 22:11
    • Сантуш: В матче с Уругваем мы ничего не пожалеем для победы
  • 21:48
    • Силва: Мне нравится «Фишт», надеемся обыграть здесь Уругвай
  • 21:32
    • «Ростов» обыграл «Партизан»
    Фотогалерея ЧМ-2018. Англия — Бельгия 0:1Сборная Бельгии обыграла Англию 1:0 в последнем матче группы G и заняла в ней первое место. Лучшие фото Вчера в 22:36
  • 13:11
    • Шарапова сыграет с Дьяченко на старте Уимблдона
  • 10:42
    • «Спартак» отказался продавать Промеса в китайский клуб
  • 21:24
    • «Локомотив» не справился с клубом второго дивизиона Австрии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие