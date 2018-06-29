Ерохин пообещал сыграть против Испании с концентрацией и самоотдачей

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Будем ли бить издалека, рассчитывая на ошибки Де Хеа? Такие конкретные установки на матч будут даны уже в преддверии поединка – в день игры или за день до нее. Сейчас у нас больше тактическая подготовка в общем к команде.

Сильные стороны Испании? Ни для кого не секрет, что у соперника достаточно хороший контроль мяча. Нам нужно не дать им легко контролировать его. Они из тех сильных сборных, которые присутствуют на этом турнире, и по праву вышли в плей-офф, как и мы. Шансы у обеих команд перед стартом поединка равны. Все покажет только футбольный матч.

Не затормозит ли сборную выполнение задачи выхода в плей-офф? У нас в голове такого нет. Выход из группы – не программа-максимум, такого у нас не было. Мы играем от матча к матчу, стараемся победить в каждом поединке, не строим планов, добравшись до которых почувствуем, что мы все выполнили. В предстоящем матче мы понимаем ответственность. Это один матч, который решает все. Будет полная концентрация и самоотдача», — цитирует Ерохина «Чемпионат». 0