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    Ерохин пообещал сыграть против Испании с концентрацией и самоотдачей

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    Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин
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    «Будем ли бить издалека, рассчитывая на ошибки Де Хеа? Такие конкретные установки на матч будут даны уже в преддверии поединка – в день игры или за день до нее. Сейчас у нас больше тактическая подготовка в общем к команде.

    Сильные стороны Испании? Ни для кого не секрет, что у соперника достаточно хороший контроль мяча. Нам нужно не дать им легко контролировать его. Они из тех сильных сборных, которые присутствуют на этом турнире, и по праву вышли в плей-офф, как и мы. Шансы у обеих команд перед стартом поединка равны. Все покажет только футбольный матч.

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    • Не затормозит ли сборную выполнение задачи выхода в плей-офф? У нас в голове такого нет. Выход из группы – не программа-максимум, такого у нас не было. Мы играем от матча к матчу, стараемся победить в каждом поединке, не строим планов, добравшись до которых почувствуем, что мы все выполнили. В предстоящем матче мы понимаем ответственность. Это один матч, который решает все. Будет полная концентрация и самоотдача», — цитирует Ерохина «Чемпионат». 0

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