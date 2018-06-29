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    Куртуа: Сборная Бельгии должна показать, что готова стать чемпионом мира

    Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Японии Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что его команде нужно думать как о матче 1/8 финала чемпионата мира с Японией, так и о следующем сопернике.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа
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    Матч Бельгия – Япония пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. Соперник этой пары по четвертьфиналу определится в игре между Бразилией и Мексикой, которые встретятся в этот же день в Самаре.

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    • «Честно говоря, я бы перед началом турнира никак не подумал, что сборная Англии займет второе место в группе.

    Перед началом матча было достаточно разговоров о том, что команды будут биться не за лидерство в группе, а за второе место и более легкую сетку в плей-офф.

    Все это не больше чем зависть тех, кто ничего не добился и может лишь притворяться экспертом, ведь сейчас той же Англии надо пройти Колумбию.

    Нам надо готовиться к 1/8 финала против Японии, но уже сейчас нужно держать в голове, что на стадии 1/4 финала мы можем сыграть с бразильцами, и нашей сборной в ближайших двух матчах нужно будет показать всем, что мы готовы стать чемпионами», — цитирует ТАСС Куртуа.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, бельгийцы выиграли все три матча группового этапа турнира и заняли первое место, оставив на втором Англию. 0

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