Куртуа: Сборная Бельгии должна показать, что готова стать чемпионом мира

Вратарь сборной Бельгиизаявил, что его команде нужно думать как о матче 1/8 финала чемпионата мира с Японией, так и о следующем сопернике.

Матч Бельгия – Япония пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. Соперник этой пары по четвертьфиналу определится в игре между Бразилией и Мексикой, которые встретятся в этот же день в Самаре.

«Честно говоря, я бы перед началом турнира никак не подумал, что сборная Англии займет второе место в группе.

Перед началом матча было достаточно разговоров о том, что команды будут биться не за лидерство в группе, а за второе место и более легкую сетку в плей-офф.

Все это не больше чем зависть тех, кто ничего не добился и может лишь притворяться экспертом, ведь сейчас той же Англии надо пройти Колумбию.

Нам надо готовиться к 1/8 финала против Японии, но уже сейчас нужно держать в голове, что на стадии 1/4 финала мы можем сыграть с бразильцами, и нашей сборной в ближайших двух матчах нужно будет показать всем, что мы готовы стать чемпионами», — цитирует ТАСС Куртуа.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Напомним, бельгийцы выиграли все три матча группового этапа турнира и заняли первое место, оставив на втором Англию. 0