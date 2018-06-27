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    Иванович не попал в стартовый состав сербов на матч с Бразилией

    ЧМ-2018. Сербия — Бразилия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Сербии и Бразилии.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович
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    Матч 3-го тура группы Е состоится в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович не попал в стартовый состав балканской команды. В предыдущих двух встречах он провел 90 минут и получил одну желтую карточку.

    Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.

    Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.

    Бразилия с 4 очками возглавляет группу Е, Сербия с 3 очками на 3-й строке таблицы.

    Второе место в группе у команды Швейцарии (4 очка), которая в Нижнем Новогороде сыграет с замыкающей таблицу с 0 очков Коста-Рикой (прогноз)

    Победитель группы Е в 1/8 финала встретится с командой Мексики, занявшей второе место в группа F.

    Финишировавшая второй в квартете Е команда сыграет с победителем группы F — Швецией.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Бразили. Коэффициент на ее победу 1,5. Победа Сербии оценивается в среднем в 7,2. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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