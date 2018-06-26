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    Французский клуб сменил логотип

    Лига 1 Футбол Франции Тулуза Календарь Лиги 1
    Французская «Тулуза» решила сменить логотип клуба.

    Новый логотип «Тулузы»
    Новый логотип «Тулузы»
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    Еще в прошлом году руководство объявило конкурс на лучшую эмблему среди болельщиков. Авторы представили более 400 работ, из них выбрали 10 финалистов.

    В итоге победил логотип, объединяющий три символа города и команды, который был создан фанатом «Тулузы» еще в прошлом году к 80-летию клуба.

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