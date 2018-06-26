Французский клуб сменил логотип

Французскаярешила сменить логотип клуба.

Новый логотип «Тулузы» tfc.info 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Еще в прошлом году руководство объявило конкурс на лучшую эмблему среди болельщиков. Авторы представили более 400 работ, из них выбрали 10 финалистов.

В итоге победил логотип, объединяющий три символа города и команды, который был создан фанатом «Тулузы» еще в прошлом году к 80-летию клуба.

En conclusion de cette #ConfTFC, et pour lancer cette saison 2018/19, le TFC est heureux de présenter son nouveau logo !

→ https://t.co/iICeiRM1VG pic.twitter.com/tfIHZHo7Y0 — Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 de junho de 2018

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