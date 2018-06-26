Нигерия — Аргентина 0:1 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает командупосле первого тайма матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Результат матча группы D, который проходит в Санкт-Петербурге, после первых 45 минут – 1:0.

На 14-й минуте счет своим голам на мундиале открыл Лионель Месси, который обработал дальний заброс от Эвера Банеги, ворвался в штрафную площадь и точно пробил в верхний дальний угол.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Месси мог удвоить преимущество своей команды на 34-й минуте, но мяч после его удара со штрафного попал в штангу.

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