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    Единак: Сборная Австралии на ЧМ была единым целым

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    Капитан сборной Австралии Миле Единак после поражения от перуанцев в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу заявил, что его команда была единым целым на турнире в России.

    Миле Единак
    Миле Единак
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    Во вторник сборная Перу на стадионе «Фишт» в Сочи победила австралийцев в заключительном матче группы C со счетом 2:0.

    Команда Австралии набрала в трех матчах одно очко и финишировала в квартете на последнем месте.

    «Наверное, не мне следует оценивать нашу игру. Вы все сами смотрели матчи. Нам нужно принять этот итог, и мы уже его приняли.

    Мы следовали всем рекомендациям, которые нам давали. Мы с ребятами были единым целым — и с болельщиками тоже. И это прекрасное чувство.

    Восхитительно испытывать все это и быть частью такого турнира. Мы очень гордимся нашей командой и тем, что проделали такой путь.

    Нам немного не повезло, но мы всегда старались идти вперед. И я говорю не только о сегодняшней игре, но и обо всем турнире.

    Мы разочарованы, что нам не удалось пройти дальше, хоть мы этого и заслуживаем. Но таков футбол, это все же игра. Мы должны использовать этот опыт и идти дальше», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0

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