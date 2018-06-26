Единак: Сборная Австралии на ЧМ была единым целым

Капитан сборной Австралиипосле поражения от перуанцев в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу заявил, что его команда была единым целым на турнире в России.

Во вторник сборная Перу на стадионе «Фишт» в Сочи победила австралийцев в заключительном матче группы C со счетом 2:0.

Команда Австралии набрала в трех матчах одно очко и финишировала в квартете на последнем месте.

«Наверное, не мне следует оценивать нашу игру. Вы все сами смотрели матчи. Нам нужно принять этот итог, и мы уже его приняли.

Мы следовали всем рекомендациям, которые нам давали. Мы с ребятами были единым целым — и с болельщиками тоже. И это прекрасное чувство.

Восхитительно испытывать все это и быть частью такого турнира. Мы очень гордимся нашей командой и тем, что проделали такой путь.

Нам немного не повезло, но мы всегда старались идти вперед. И я говорю не только о сегодняшней игре, но и обо всем турнире.

Мы разочарованы, что нам не удалось пройти дальше, хоть мы этого и заслуживаем. Но таков футбол, это все же игра. Мы должны использовать этот опыт и идти дальше», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0