Исландия — Хорватия 0:0 после первого тайма

Матч 3-го тура группы D проходит в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.
Хорватия, играя практически резервным составом, в атаке почти не создала у чужих ворот ничего острого.
Исландия под конец первого тайма стала создавать очень неплохие моменты, но Ловре Калинич в воротах Хорватии действовал уверенно.
Хорватия с 6 очками возглавляет группу D, Исландия с 1 очком на 3-й строке таблицы.
Второе место в группе у команды Нигерии (3 очка), которая в Санкт-Петербурге играет с замыкающей таблицу с 1 очком Аргентиной. Счет после первого тайма 1:- в пользу аргентинцев
Победитель группы D в 1/8 финала встретится с командой Дании, занявшей второе место в группа С.
Финишировавшая второй в квартете D команда сыграет с победителем группы С — Францией.