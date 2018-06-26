Исландия — Хорватия 0:0 после первого тайма

Сборная Исландии играет вничью с командой Хорватии (0:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу.

Матч 3-го тура группы D проходит в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

Хорватия, играя практически резервным составом, в атаке почти не создала у чужих ворот ничего острого.

Исландия под конец первого тайма стала создавать очень неплохие моменты, но Ловре Калинич в воротах Хорватии действовал уверенно.

Хорватия с 6 очками возглавляет группу D, Исландия с 1 очком на 3-й строке таблицы.

Второе место в группе у команды Нигерии (3 очка), которая в Санкт-Петербурге играет с замыкающей таблицу с 1 очком Аргентиной. Счет после первого тайма 1:- в пользу аргентинцев

Победитель группы D в 1/8 финала встретится с командой Дании, занявшей второе место в группа С.

Финишировавшая второй в квартете D команда сыграет с победителем группы С — Францией.

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