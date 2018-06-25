Испания — Марокко 1:1 после первого тайма

завершилась первая половина матча третьего тура ЧМ-2018 между сборными

Счет после первого тайма — 1:1.

Марокканцы вышли вперед достаточно неожиданно уже на 14-й минуте: Халид Бутаиб воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один и переиграл Давида Де Хеа. У Бутаиба была еще одна возможность, но на этот раз кипер спас испанцев.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Европейцы отыгрались достаточно быстро — уже спустя пять минут. Андрес Иньеста ворвался в штрафную, отдал пас на Иско, которому оставалось расстрелять ворота с близкого расстояния. В дальнейшем Испания владела преимуществом и создала несколько опасных моментов, но в завершающей стадии что-то в последний момент не складывалось.

Четыре очка после двух туров позволяют испанцам спокойно подходить к заключительному матчу группового этапа, хотя теоретически подопечные Йерро еще не гарантировали себе место в плей-офф. В параллельной игре Португалия встречается с Ираном — это еще два претендента на выход из квартета B.

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