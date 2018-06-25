Иран — Португалия 0:1 после первого тайма

Сборная Португалии обыгрывает команду Ирана (1:0) после первого матча заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура группы В проходит в Саранске на «Мордовия Арене». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

Единственный гол в первом тайме был забит на 45-й минуте. Адриен Силва сделал передачу пяткой, Рикарду Куарежма дошёл до штрафной и «шведой» послал мяч в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

Португалия с 4 очками занимает второе место в группе В, лидирует Испания (4 очка). У команды Ирана 3 очка.

Испанцы играют в Калининграде с потерпевшей два поражения командой Марокко. Счет после первого тайма 1:1.

Победитель группы В в 1/8 финала встретится с командой России, занявшей второе место в группа А. Финишировавшая второй в квартете В команда сыграет с победителем группы А — Уругваем.

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