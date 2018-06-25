Куарежма: Надо продолжать поддерживать психологию победителей

Форвард сборной Португалиизаявил, что его команда на чемпионате мира 2018 года по футболу должна поддерживать психологию победителей.

Португальцы сыграли с иранцами вничью со счетом 1:1 во встрече группы B, состоявшейся в понедельник на «Мордовия Арене» в Саранске. Куарежма стал автором гола и был признан лучшим игроком матча.

«Мы сыграли очень хорошо, добились нашей цели и теперь нам надо восстановиться и думать о следующей игре. Нам надо продолжать поддерживать психологию победителей и ждать следующего матча.

С Уругваем будет непросто, у них хорошие игроки индивидуально. Главное — восстановиться и подготовиться к этой игре», — сказал Куарежма агентству «Р-Спорт».

Португальцы квалифицировались в 1/8 финала турнира, где 30 июня сыграют с командой Уругвая.