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    Куарежма: Надо продолжать поддерживать психологию победителей

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    Форвард сборной Португалии Рикарду Куарежма заявил, что его команда на чемпионате мира 2018 года по футболу должна поддерживать психологию победителей.

    Рикарду Куарежма
    Рикарду Куарежма
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    Португальцы сыграли с иранцами вничью со счетом 1:1 во встрече группы B, состоявшейся в понедельник на «Мордовия Арене» в Саранске. Куарежма стал автором гола и был признан лучшим игроком матча.

    «Мы сыграли очень хорошо, добились нашей цели и теперь нам надо восстановиться и думать о следующей игре. Нам надо продолжать поддерживать психологию победителей и ждать следующего матча.

    С Уругваем будет непросто, у них хорошие игроки индивидуально. Главное — восстановиться и подготовиться к этой игре», — сказал Куарежма агентству «Р-Спорт».

    Португальцы квалифицировались в 1/8 финала турнира, где 30 июня сыграют с командой Уругвая.

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