Болельщик сборной Аргентины разгромил отель в Санкт-Петербурге

Болельщик сборной Аргентины устроил погром в одном из отелей Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

35-летний дебошир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был расстроен поражением Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Хорватии (0:3) и разгромил номер в отеле. Мужчина разбил унитаз и набросился на администратора. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали аргентинца и доставили его в участок, где составили протокол об административном нарушении.

После двух матче на ЧМ сборная Аргентины имеет в активе одно очко. Заключительный матч аргентинцы сыграют 26 июня в Санкт-Петербурге с Нигерией.