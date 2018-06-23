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    «Милану» грозит штраф в 30 миллионов евро

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    Итальянский «Милан» может быть оштрафован на 30 миллионов евро и отстранен от участия в Лиге Европы, сообщает Gazzetta dello Sport.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
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    «Россонери» могут получить наказание за нарушения правил финансового fair play.

    Свое окончательное решение по этому делу УЕФА вынесет в понедельник, 25 июня.

    В настоящее время «Милан» втянут в спор о собственности, который, похоже, завершится тем, что клуб перейдет к американской компании Elliott Management.

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    • Накануне руководство «Милана» не перевело на счета Elliott Management 32 миллиона евро, что грозит клубу ростом задолженности.

    В минувшем сезоне «Милан» занял шестое место в чемпионате Италии и вышел в Лигу Европы.

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