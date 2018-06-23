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    Лукаку: Сборная Бельгии старается получать удовольствие от игры

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    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями после второй подряд победы на чемпионате мира в России.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку
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    Встреча группы G между сборными Бельгии и Туниса, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

    Лукаку забил в ворота тунисцев два гола и довел количество своих мячей до четырех, догнав в гонке бомбардиров португальца Криштиану Роналду.

    «Отличное чувство от четырех голов в двух матчах. Конечно, я рад, что забиваю так много, ведь голы – это и есть моя работа.

    И я очень рад за Эдена Азара, здорово сыгравшего сегодня, нам нужна такая игра от него», — приводит слова форварда «Р-Спорт».

    В заключительном матче группового этапа чемпионата мира бельгийцы 28 июня сыграют со сборной Англии.

    «Матч с Англией будет крайне интересным. Я буду рад встретить партнеров по "Манчестер Юнайтед", но когда игра начнется, все мы будем биться за свои страны.

    Отличная битва будет, но я не волнуюсь, я расслаблен», — добавил футболист.

    Лукаку заявил, что сборная Бельгии по сравнению с чемпионатом Европы 2016 года во Франции изменила подход к играм.

    На турнире во Франции бельгийцы на групповом этапе проиграли итальянцам, обыграли сборные Ирландии и Швеции, в матче 1/8 финала одержали победу над венграми, а в 1/4 финала уступили сборной Уэльса.

    «На Евро-2016 мы очень высоко подняли планку ожиданий, но не достигли своей цели. Сейчас у нас иной подход, мы стараемся не перегружать себя психологически, стараемся получать удовольствие от игры.

    Мы понимаем, что для ряда игроков из этого поколения чемпионат мира в России – это последний турнир, так что мы здесь играем и за них», — сказал Лукаку.

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