Куртуа: Надо отдать должное Тунису — они не стали закрываться

Вратарь сборной Бельгиипохвалил Тунис за попытку сыграть в атакующий футбол в матче группового турнира чемпионата мира-2018.

Встреча группы G между сборными Бельгии и Туниса, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

«Надо отдать должное тунисцам, они не стали закрываться, искали счастья в атаке.

Но это, конечно, пошло нам на руку, потому что в такой ситуации есть много свободных зон в атаке и мы ими воспользовались.

Мы можем пройти на турнире далеко, почему нет, но не забывайте, что на поле выходит не одна команда.

Можно ли выиграть турнир, делая ставку на атаку? А почему нет? Да и не стоит принижать качество нашей обороны», — цитирует ТАСС Куртуа.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира бельгийцы 28 июня сыграют со сборной Англии.