Куртуа: Надо отдать должное Тунису — они не стали закрываться

Тибо Куртуа
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Встреча группы G между сборными Бельгии и Туниса, состоявшаяся в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.
«Надо отдать должное тунисцам, они не стали закрываться, искали счастья в атаке.
Но это, конечно, пошло нам на руку, потому что в такой ситуации есть много свободных зон в атаке и мы ими воспользовались.
Мы можем пройти на турнире далеко, почему нет, но не забывайте, что на поле выходит не одна команда.
Можно ли выиграть турнир, делая ставку на атаку? А почему нет? Да и не стоит принижать качество нашей обороны», — цитирует ТАСС Куртуа.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира бельгийцы 28 июня сыграют со сборной Англии.