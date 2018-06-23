Чичарито: Мы не обращаем внимания ни на критику, ни на похвалы

Форвард сборной Мексикизаявил, что мексиканцы воспринимают себя как скромного соперника на чемпионате мира по футболу.

В субботу на «Ростов Арене» сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. В первом матче на турнире в России мексиканцы с минимальным счетом одолели немцев.

«Нас очень сильно критиковали, но мы попытались с этим справиться. Мы, сборная Мексики, чувствуем себя очень скромно на этом турнире.

Критика – это шум, мы хотим, чтобы шум не отвлекал нас. Мы не обращаем внимания ни на критику, ни на похвалы.

Мы уже победили Германию и Южную Корею, и теперь впереди сборная Швеции, которая тоже является очень сложным соперником», — сказал форвард.

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Мексиканцы с шестью очками возглавляют таблицу группы F. Хавьер Эрнандес забил второй мяч своей команды в субботнем матче и был признан лучшим игроком встречи.

«Это мечта. Я двигаюсь в правильном направлении. Здорово, когда ты забиваешь за сборную, но это только личные достижения. Я делаю это во имя нашей команды.

Я просто счастлив! Мы должны взять еще три очка и стремиться дальше в плей-офф», — приводит слова игрока «Р-Спорт».