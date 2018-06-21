Зоммер: Было непросто, но я уже привык к мячу ЧМ-2018

Вратарь сборной Швейцарии по футболузаявил, что уже привык к официальному мячу чемпионата мира в России.

Сборная Швейцарии в своем первом матче на групповом этапе ЧМ-2018 сыграла вничью с бразильцами (1:1) в Ростове.

«Конечно, любой новый мяч имеет свои особенности, но к этому быстро привыкаешь.

Первые два-три дня были немного неприятными для меня как вратаря, потому что это новый инструмент, но потом привыкаешь, и мяч становится твоим другом.

Надеюсь, что буду держать мяч чемпионата мира в руках как можно больше», — цитирует Зоммера «Р-Спорт».

22 июня швейцарцам предстоит матч против команды Сербии в Калининграде.

«Я немного занимался вопросом о том, как развивался сербский футбол, но я знаю точно, что они хорошо играют. Команда у них очень качественная, они хорошо подготовились.

Многие годы они накапливают опыт в разных европейских клубах», — поделился мнением о команде Сербии вратарь швейцарцев.