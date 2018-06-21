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    Зоммер: Было непросто, но я уже привык к мячу ЧМ-2018

    Сборная Швейцарии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной Швейцарии по футболу Янн Зоммер заявил, что уже привык к официальному мячу чемпионата мира в России.

    Янн Зоммер с мячом ЧМ-2018
    Янн Зоммер с мячом ЧМ-2018
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    Сборная Швейцарии в своем первом матче на групповом этапе ЧМ-2018 сыграла вничью с бразильцами (1:1) в Ростове.

    «Конечно, любой новый мяч имеет свои особенности, но к этому быстро привыкаешь.

    Первые два-три дня были немного неприятными для меня как вратаря, потому что это новый инструмент, но потом привыкаешь, и мяч становится твоим другом.

    Надеюсь, что буду держать мяч чемпионата мира в руках как можно больше», — цитирует Зоммера «Р-Спорт».

    22 июня швейцарцам предстоит матч против команды Сербии в Калининграде.

    «Я немного занимался вопросом о том, как развивался сербский футбол, но я знаю точно, что они хорошо играют. Команда у них очень качественная, они хорошо подготовились.

    Многие годы они накапливают опыт в разных европейских клубах», — поделился мнением о команде Сербии вратарь швейцарцев.

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