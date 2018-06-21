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    Пике: Гол Ирана был бы отменен и без видеоповтора

    Сборная Испании Футбол Испании Сборная Ирана Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Испании Жерар Пике прокомментировал заявления главного тренера команды Ирана Карлуша Кейруша, который был недоволен отменой гола его команды в матче ЧМ-2018 (1:0).

    Жерар Пике
    Жерар Пике
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    Судья принял решение об отмене взятия испанских ворот после просмотра видеоповтора.

    «Я счастлив, что мы сегодня победили. Теперь наша задача – подготовка к следующему матчу. Хотелось бы занять первое место в группе. Марокканцы очень вспыльчивы, но тот факт, что они участвуют в чемпионате мира, означает, что это сильная команда.

    Кейруш жаловался на VAR? Ассистент судьи тоже поднял флаг, когда был забит гол. Он зафиксировал офсайд, а VAR это только подтвердил. Без этой системы все равно был бы офсайд.

    Кейруш проделал хорошую работу. Его команда очень осложнила нам жизнь. Иранцы защищались любой ценой. Такой команде сложно забивать. Но мы не выглядели беспомощными», – цитирует A Bola Пике.

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