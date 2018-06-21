Фарфан: Сборная Перу может гордиться тем, как играла с Францией на ЧМ-2018

Нападающий перуанцев и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что его команда может гордиться тем, как играла в матче группового этапа чемпионата мира с командой Франции.

Сборная Перу в четверг со счетом 0:1 уступила команде Франции во втором туре группового этапа чемпионата мира в России и, потерпев второе поражение в двух матчах в квартете C, лишилась шансов на выход в плей-офф.

«Мы хорошо отработали в этой встрече, создали много возможностей и можем гордиться тем, как играли.

Я точно знаю, что мы сделали всё, что могли, в этих двух матчах. Хочется сказать болельщикам спасибо.

Надеюсь, что они продолжат нас поддерживать, а мы продолжим развиваться как команда», — сказал Фарфан «Р-Спорт».