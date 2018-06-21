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    ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3Фотогалерея: ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3
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    Аргентина и Хорватия обошлись без забитых мячей в первом тайме

    Аргентина – Хорватия 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Аргентины играет вничью с командой Хорватии после первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Фрагмент матча
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    Счет во встрече группы D, которая проходит в Нижнем Новгороде, после первой 45-минутки – 0:0.

    Небольшим территориальным преимуществом владели аргентинцы, у которых отличный момент упустил Маркос Акунья, угодивший в перекладину.

    У хорватов в дебюте матча опасно по воротам пробивал Иван Перишич, но Вилли Кабальеро сыграл надежно.

    В первом туре группового этапа Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1), а Хорватия обыграла Нигерию (2:0).

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