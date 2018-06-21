Аргентина – Хорватия 0:0 после первого тайма

Сборнаяиграет вничью с командойпосле первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Счет во встрече группы D, которая проходит в Нижнем Новгороде, после первой 45-минутки – 0:0.

Небольшим территориальным преимуществом владели аргентинцы, у которых отличный момент упустил Маркос Акунья, угодивший в перекладину.

У хорватов в дебюте матча опасно по воротам пробивал Иван Перишич, но Вилли Кабальеро сыграл надежно.

В первом туре группового этапа Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:1), а Хорватия обыграла Нигерию (2:0).

За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.