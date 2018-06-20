Уругвай — Саудовская Аравия 1:0 после первого тайма

обыгрывает(1:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу проходящего в России.

Поединок 2-го тура группы А проходит в Ростове-на-Дону. Главный арбитр матча — Клеман Тюрпен из Франции.

Единственный мяч был забит на 25-й минуте матча. Сборная Уругвая заработала угловой на левом фланге. Голкипер саудовцев Аль-Оваис очень неудачно сыграл на выходе при навесе от флажка, мяч прилетел к Луису Суаресу, который расстрелял пустые ворота.

В первом туре группы А Уругвай обыграл Египет (1:0), а Саудовская Аравия была разгромлена Россией (0:5).

За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.