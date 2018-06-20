Дзагоев может восстановиться до старта плей-офф

У полузащитника сборной Россиинаблюдается положительная динамика в восстановлении от травмы.

Хавбек может вернуться в общую группу еще до старта плей-офф на чемпионате мира.

«Продолжает восстановление после травмы Дзагоев. Отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф», — говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в Twitter.

Дзагоев получил травму в первом тайме матча открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0), который состоялся 14 июня. У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.