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    Дзагоев может восстановиться до старта плей-офф

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    У полузащитника сборной России Алана Дзагоева наблюдается положительная динамика в восстановлении от травмы.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    Хавбек может вернуться в общую группу еще до старта плей-офф на чемпионате мира.

    «Продолжает восстановление после травмы Дзагоев. Отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф», — говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в Twitter.

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    • Дзагоев получил травму в первом тайме матча открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0), который состоялся 14 июня. У него было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

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