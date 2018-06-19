Табарес: Саудовская Аравия не расстелет перед нами красный ковер

Главный тренер сборной Уругваяждет, что матч чемпионата мира с командой Саудовской Аравии будет серьезным и жестким.

Уругвайцы 20 июня на «Ростов Арене» сыграют с командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Мы скрупулезно готовимся к матчу. Первая игра чемпионата мира оказалась сложной для нас. Большинство команд на этом турнире равны.

Когда вы проигрываете с такой разницей в счете, как в матче Россия – Саудовская Аравия, вы чувствуете разочарование или гнев. На основе таких поражений надо учиться.

Я не жду, что Саудовская Аравия расстелет перед нами красный ковер в завтрашней игре. Мы ожидаем, что матч будет серьезным и жестким», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

В первой встрече южноамериканцы в концовке игры со счетом 1:0 вырвали победу у египтян, сборная Саудовской Аравии со счетом 0:5 уступила россиянам.