Россия — Египет 0:0 после первого тайма

играет вничью с(0:0) после первого тайма матча 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу.

Матч проходит в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

Первый матч прошел в равной борьбе, с небольшим преимуществом египтян и почти без опасных моментов.

На 16-й минуте Газинский подарил мяч сопернику в простой ситуации, и тут же сборная России чуть не пропустила — Махмуд Хассан подбежал к штрафной и нанёс обводящий удар рядом с дальней штангой.

Практически в ответной атаке Денис Черышев взял подбор и классно пробил издали, но мяч полетел чуть выше перекладины.

В концовке первого тайма Мохамед Салах получил мяч на линии штрафной и из-под Жиркова и Игнашевича пробил рядом с дальней штангой.

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В первом туре сборная России разгромила со счетом 5:0 команду Саудовской Аравии (фото, пресса), а Египет со счетом 0:1 уступил Уругваю (фото, пресса).

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