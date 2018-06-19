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    Россия и Египет счет до перерыва не открыли

    Россия — Египет 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России играет вничью с командой Египта (0:0) после первого тайма матча 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу.

    Россия — Египет
    Россия — Египет
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    Матч проходит в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

    Первый матч прошел в равной борьбе, с небольшим преимуществом египтян и почти без опасных моментов.

    На 16-й минуте Газинский подарил мяч сопернику в простой ситуации, и тут же сборная России чуть не пропустила — Махмуд Хассан подбежал к штрафной и нанёс обводящий удар рядом с дальней штангой.

    Практически в ответной атаке Денис Черышев взял подбор и классно пробил издали, но мяч полетел чуть выше перекладины.

  • ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
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    • В концовке первого тайма Мохамед Салах получил мяч на линии штрафной и из-под Жиркова и Игнашевича пробил рядом с дальней штангой.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В первом туре сборная России разгромила со счетом 5:0 команду Саудовской Аравии (фото, пресса), а Египет со счетом 0:1 уступил Уругваю (фото, пресса).

    Следить за ходом матча можно тут.

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