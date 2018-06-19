Пицци: Сделаем все, чтобы выйти на уровень сборной Уругвая и победить ее

Главный тренер сборной Саудовской Аравиипообещал, что его футболисты постараются сделать все возможное, чтобы сыграть на одном уровне с командой Уругвая.

Сборная Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2018 проиграла команде России со счетом 0:5. В среду саудовцы сыграют с уругвайцами в Ростове-на-Дону.

«Мы сами критично относимся к результату со сборной России, я беру на себя ответственность за это.

Нам выдалась возможность изменить текущий наш результат на чемпионате мира. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на уровень сборной Уругвая и победить ее.

Совершенно нормально, что сборная Уругвая заявляет, что она победит нас. Все полагаются на свои качества, то же самое касается и нашей сборной.

Мы стремимся показать, что мы конкурентоспособны, что способы соревноваться, это основное для нас с точки зрения подготовки к матчу с Уругваем.

Мои игроки показали, что могут соперничать с другими. Я не так давно работаю с командой Саудовской Аравии.

В большинстве товарищеских матчей перед чемпионатом мира мы показали, что мы достаточно подготовлены к соперникам высокого уровня, понимая свои собственные ограничения.

Сборная Саудовской Аравии способна играть против лучших команд мира. Мы в достаточно хорошей форме сейчас, чтобы хорошо сыграть против уругвайцев», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Вечером в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором из-под правого крыла перевозящего саудовскую сборную авиалайнера вырываются яркие потоки. Сообщалось, что это может быть пожар в двигателе.

Саудовская федерация футбола ранее опровергла сообщения о пожаре на борту самолета со своей сборной на чемпионате мира в России. По ее данным, имела место незначительная неисправность, игроки не пострадали.

«Вы видели кадры, мы ничего дополнительно не знаем. Мы не почувствовали страха, паники тоже не было. Мы полностью доверились пилоту и сотрудникам, мы проявляли спокойствие.

Хотя кадры показали, что это ЧП. Дискомфорта не было, это не помешает завтра нам в игре с Уругваем», — сказал Пицци.