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    Пицци: Сделаем все, чтобы выйти на уровень сборной Уругвая и победить ее

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    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци пообещал, что его футболисты постараются сделать все возможное, чтобы сыграть на одном уровне с командой Уругвая.

    Хуан Антонио Пицци
    Хуан Антонио Пицци
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    Сборная Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2018 проиграла команде России со счетом 0:5. В среду саудовцы сыграют с уругвайцами в Ростове-на-Дону.

    «Мы сами критично относимся к результату со сборной России, я беру на себя ответственность за это.

    Нам выдалась возможность изменить текущий наш результат на чемпионате мира. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на уровень сборной Уругвая и победить ее.

    Совершенно нормально, что сборная Уругвая заявляет, что она победит нас. Все полагаются на свои качества, то же самое касается и нашей сборной.

    Мы стремимся показать, что мы конкурентоспособны, что способы соревноваться, это основное для нас с точки зрения подготовки к матчу с Уругваем.

    Мои игроки показали, что могут соперничать с другими. Я не так давно работаю с командой Саудовской Аравии.

    В большинстве товарищеских матчей перед чемпионатом мира мы показали, что мы достаточно подготовлены к соперникам высокого уровня, понимая свои собственные ограничения.

    Сборная Саудовской Аравии способна играть против лучших команд мира. Мы в достаточно хорошей форме сейчас, чтобы хорошо сыграть против уругвайцев», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Вечером в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором из-под правого крыла перевозящего саудовскую сборную авиалайнера вырываются яркие потоки. Сообщалось, что это может быть пожар в двигателе.

    Саудовская федерация футбола ранее опровергла сообщения о пожаре на борту самолета со своей сборной на чемпионате мира в России. По ее данным, имела место незначительная неисправность, игроки не пострадали.

    «Вы видели кадры, мы ничего дополнительно не знаем. Мы не почувствовали страха, паники тоже не было. Мы полностью доверились пилоту и сотрудникам, мы проявляли спокойствие.

    Хотя кадры показали, что это ЧП. Дискомфорта не было, это не помешает завтра нам в игре с Уругваем», — сказал Пицци.

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