Кейн принес Англии победу над Тунисом

обыграла(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира. Поединок проходил в Волгограде.

Англичане с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

Забивать почти сразу могли Лингард и Стерлинг, но в первом эпизоде спас вратарь, а во втором игрок «Манчестер Сити» не попал по мячу. Уже на 11-й минуте британцы вышли вперед, когда Хассен сделал потрясающий сэйв после удара Стоунза головой, а Гарри Кейн оказался первым на добивании.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Из-за травмы поле уже на 15-й минуте покинул вратарь сборной Туниса Хассен. В дальнейшем африканцы продолжили действовать вторым номером, но забить им таки удалось. На 33-й минуте Уокер отмахнулся от Ф. Бен Юссефа в своей штрафной, а судья без раздумий поставил пенальти. Наказание исполнил Сасси — кипер коснулся мяча, но ворота англичан не спас.

Во втором тайме европейцы продолжили владеть мячом и активно шли вперед, но в завершающей стадии чего-то постоянно не хватало. Героем матча стал Гарри Кейн: Магуайр выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и скинул мяч на форварда «Тоттенхэма», который ударом головой оформил дубль и принес Англии сложную победу.

Сборная Англии набрала три очка и делит первое место в группе G с бельгийцами, уступая последним по разнице мячей. Следующий матч британцы проведут против Панамы 24 июня, а Тунис ждет противостояние с Бельгией днем ранее.