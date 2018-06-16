Аспас: Никто не собирается убивать де Хеа за одну ошибку

Нападающий сборной Испанииотметил, что, несмотря на ошибку в матче чемпионата мира с Португалией (3:3),остается одним из лучших вратарей мира.

При счете 1:1 де Хеа неудачно отбил удар португальца Криштиану Роналду, отправив мяч в свои ворота.

«Я удивлен, что некоторые люди предлагают поменять голкипера, нам всем нужно немного успокоиться. Никто не собирается убивать его за одну ошибку.

Он по-прежнему хороший голкипер и доказал это много раз, выручая нас в различных моментах», — приводит Marca слова Аспаса.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В оставшихся двух матчах группового этапа испанцы сыграют с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).