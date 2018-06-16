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    Аспас: Никто не собирается убивать де Хеа за одну ошибку

    Сборная Испании Футбол Испании Сборная Португалии Португалия Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Испании Яго Аспас отметил, что, несмотря на ошибку в матче чемпионата мира с Португалией (3:3), Давид де Хеа остается одним из лучших вратарей мира.

    Давид де Хеа
    Давид де Хеа
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    При счете 1:1 де Хеа неудачно отбил удар португальца Криштиану Роналду, отправив мяч в свои ворота.

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    • «Я удивлен, что некоторые люди предлагают поменять голкипера, нам всем нужно немного успокоиться. Никто не собирается убивать его за одну ошибку.

    Он по-прежнему хороший голкипер и доказал это много раз, выручая нас в различных моментах», — приводит Marca слова Аспаса.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В оставшихся двух матчах группового этапа испанцы сыграют с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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