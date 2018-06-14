Друг Жезуса «слил» состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2018 против Швейцарии

Габриэл Жезус
fifa.com
Встреча состоится 17 июня, начало — в 21:00 мск.
Накануне южноамериканцы провели тренировку в Сочи. Журналистам было разрешено посетить лишь первые 15 минут занятия, тогда как ближайшему окружению игроков – всю тренировку.
В итоге один из друзей Жезуса выложил в Instagram предполагаемый состав: Алиссон – Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан – Габриэл Жезус, Неймар.
В таком же сочетании Бразилия играла в товарищеском матче с Австрией (10 июня, 3:0).