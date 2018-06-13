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    • Непосредственная организация ЧМ-2018 обошлась дешевле 500 миллионов долларов
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    Непосредственная организация ЧМ-2018 обошлась дешевле 500 миллионов долларов

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    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 года обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин
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  • «До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы. Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 миллионов долларов.

    Что такое "самый дорогой чемпионат мира в истории"? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет.

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    • Бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», – цитирует «РИА Новости» Сорокина.

    Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».

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