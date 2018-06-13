Непосредственная организация ЧМ-2018 обошлась дешевле 500 миллионов долларов

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»сообщил, что непосредственно организация чемпионата мира по футболу 2018 года обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов.

Алексей Сорокин fifa.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы. Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 миллионов долларов.

Что такое "самый дорогой чемпионат мира в истории"? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет.

Бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», – цитирует «РИА Новости» Сорокина.

Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».